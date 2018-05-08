«Юнипро» направит еще 19 млрд рублей на восстановление третьего блока Березовской ГРЭС

«Юнипро» направит на финансирование восстановления третьего энергоблока Березовской ГРЭС ( Красноярский край ) еще около 19 млрд руб., говорится в сообщении компании.

«Уже инвестировано примерно 17 млрд рублей. Осталось инвестировать примерно 19 млрд руб.», — отмечает компания.

Как поясняет «Юнипро», в 2016 году финансирование восстановления третьего энергоблока Березовской ГРЭС составило 4,7 млрд руб., в 2017 году — 9,8 млрд руб., в I квартале 2018 года — 2,5 млрд руб.

Ввод энергоблока в эксплуатацию после ремонта ожидается в III квартале 2019 года.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.