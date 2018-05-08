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«Юнипро» направит еще 19 млрд рублей на восстановление третьего блока Березовской ГРЭС
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«Юнипро» направит еще 19 млрд рублей на восстановление третьего блока Березовской ГРЭС 

Rambler News Service 1 час назад
«Юнипро» направит на финансирование восстановления третьего энергоблока Березовской ГРЭС (Красноярский край) еще около 19 млрд руб., говорится в сообщении компании.
«Уже инвестировано примерно 17 млрд рублей. Осталось инвестировать примерно 19 млрд руб.», — отмечает компания.
Как поясняет «Юнипро», в 2016 году финансирование восстановления третьего энергоблока Березовской ГРЭС составило 4,7 млрд руб., в 2017 году — 9,8 млрд руб., в I квартале 2018 года — 2,5 млрд руб.
Ввод энергоблока в эксплуатацию после ремонта ожидается в III квартале 2019 года.
Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.
«Юнипро» (ранее — «Э. ОН Россия») — дочерняя структура немецкого Uniper. Предприятие занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии и мощности. В состав концерна входят пять электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность достигает 11,2 ГВт. Производство электроэнергии в 2017 году составило 48,2 млрд кВт⋅ч, тепловой энергии — 2,127 млн Гкал.
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