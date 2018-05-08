Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО выросла в I квартале на 9,4% — до 5,1 млрд рублей

Чистая прибыль «Юнипро» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в январе—марте 2018 года на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 5,079 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась за отчетный период на 1,1% и составила 20,34 млрд руб.

«Основным фактором снижения выручки в первом квартале 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года является сокращение объема генерации на электростанциях компании. При этом негативный эффект от снижения выработки был нивелирован позитивным фактором от роста платы за мощность в результате пересмотра цен ДПМ (договоры о предоставлении мощности. — RNS) для энергоблоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2», — отмечает компания.

Операционные расходы сократились на 5% и составили 14,325 млрд руб.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 7,675 млрд руб., увеличившись на 6,9%.

«Это вызвано сокращением операционных затрат, в том числе за счет снижения расходов по ремонтно-восстановительным работам на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС», — поясняет «Юнипро».

Прибыль до налогообложения за отчетный период достигла 6,341 млрд руб. против 5,734 млрд руб. за аналогичный период годом ранее (рост на 10,6%).