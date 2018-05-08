Товарооборот РФ и КНР в январе-апреле вырос на 27,3%

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». Товарооборот между Россией Китаем в январе-апреле 2018 года увеличился на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $31,2 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Экспорт из Китая в Россию за первые четыре месяца года вырос на 21,1% — до $13,91 млрд В то же время импорт из России в Китай подскочил на 32,8% — до $17,28 млрд

В апреле товарооборот между Россией и Китаем составил $8,11 млрд Экспорт из Китая в Россию в прошлом месяце составил $3,62 млрд, импорт из России в Китай — $4,49 млрд

По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами увеличился на 20,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг $84,07 млрд Экспорт из КНР в Россию в прошлом году вырос на 14,8% — до $42,9 млрд Импорт из России в Китай за этот период повысился на 27,7% до $41,2 млрд

Как сообщали «Вести. Экономика», в целом Китай увеличил импорт в апреле на 21,5% в годовом выражении, тогда как экспорт вырос на 12,9%.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост импорта на 16%, экспорта — на 6,3%.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле составило $28,78 млрд, превысив прогноз ($24,7 млрд). В марте было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса Китая в размере $4,98 млрд