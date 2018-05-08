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Подмосковье привлечет порядка 150 млрд рублей инвестиций в отрасль обращения с отходами
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Подмосковье привлечет порядка 150 млрд рублей инвестиций в отрасль обращения с отходами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области рассчитывает привлечь порядка 150 млрд рублей до 2022 года в создание новых предприятий в рамках реформы системы утилизации мусора в регионе, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Александр Коган.
"Мы планируем, что общий объем инвестиций составит около 150 млрд рублей с сегодняшнего дня до 2022 года", — сказал он. Коган пояснил, что к этому моменту создание новой инфраструктуры должно завершиться.
По его словам, срок окупаемости предприятий составит от семи до десяти лет, поэтому инвестиционные контракты подписываются преимущественно на 10 лет. «Здесь все гармонично: длинный контракт — длинный стабильный тариф, плюс поток отходов, которые не заканчиваются никогда», — сказал он.
Ранее сообщалось, что, по планам регионального министерства, в области построят десять крупных мусороперерабатывающих комплексов с сортировкой (такую концепцию также называют экотехнопарком), четыре мусоросжигательных завода и множество сортировочных станций. Наряду с внедрением для жителей раздельного сбора отходов с 2019 года новая инфраструктура позволит снизить долю складируемого на свалках мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.
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