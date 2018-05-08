«Ростех» назвал сроки продажи доли в Yota Devices 

«Ростех» планирует в течение месяца продать свою долю в компании Yota Devices, разработчике смартфона YotaPhone, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.
«Мы рассчитываем завершить сделку по Yota Devices в течение месяца», — сказал он. Сейчас «Ростех» владеет 25,1% акций компании.
Ранее РБК со ссылкой на знакомый с планами «Ростеха» источник сообщал, что госкорпорация может продать свою долю в Yota Devices частным китайским инвесторам почти за 3 млрд руб.
Первый YotaPhone поступил в продажу в 2013 г. В 2016 г. в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli Technologies Holdings Ltd, которая купила 30% акций компании и затем увеличила долю до 40%. 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield).