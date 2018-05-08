«Ростех» назвал сроки продажи доли в Yota Devices

«Мы рассчитываем завершить сделку по Yota Devices в течение месяца», — сказал он. Сейчас «Ростех» владеет 25,1% акций компании.

Ранее РБК со ссылкой на знакомый с планами «Ростеха» источник сообщал, что госкорпорация может продать свою долю в Yota Devices частным китайским инвесторам почти за 3 млрд руб.