АФК «Система» заплатит 1,5 млрд рублей за контроль в СП с «Ростехом»

АФК «Система» и «Ростех» пришли к соглашению о создании совместного предприятия в области микроэлектроники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя корпорации Сергея Копытова.

«Мы находимся на финальной стадии реализации сделки», — уточнил он в беседе с изданием. По словам собеседника РБК, закрытие сделки запланировано на конец мая — начала июня.

По информации РБК, контрольный пакет в новом предприятии получит АФК «Система». Для этого, кроме своих активов, ей потребуется внести в проект дополнительные 1,5 млрд руб. По данным источника РБК, сумма будет вноситься небольшими траншами. Компания рассчитывает, что это не повлияет на ее финансовое положение.

Переговоры сторон о создании совместного предприятия возобновились в феврале — после того, как завершился судебный конфликт АФК с «Роснефтью» . В СП по микроэлектронике должны войти семь активов «Ростеха» и 15 — «Системы».

Тогда же, в феврале, основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял, что предприятие уже фактически создано: «Осталось выпустить распоряжение правительства».