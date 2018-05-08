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АФК «Система» заплатит 1,5 млрд рублей за контроль в СП с «Ростехом»
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АФК «Система» заплатит 1,5 млрд рублей за контроль в СП с «Ростехом» 

Ведомости 1 час назад
АФК «Система» и «Ростех» пришли к соглашению о создании совместного предприятия в области микроэлектроники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя корпорации Сергея Копытова.
«Мы находимся на финальной стадии реализации сделки», — уточнил он в беседе с изданием. По словам собеседника РБК, закрытие сделки запланировано на конец мая — начала июня.
По информации РБК, контрольный пакет в новом предприятии получит АФК «Система». Для этого, кроме своих активов, ей потребуется внести в проект дополнительные 1,5 млрд руб. По данным источника РБК, сумма будет вноситься небольшими траншами. Компания рассчитывает, что это не повлияет на ее финансовое положение.
Переговоры сторон о создании совместного предприятия возобновились в феврале — после того, как завершился судебный конфликт АФК с «Роснефтью». В СП по микроэлектронике должны войти семь активов «Ростеха» и 15 — «Системы».
Тогда же, в феврале, основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял, что предприятие уже фактически создано: «Осталось выпустить распоряжение правительства».
В марте представитель Минпромторга заявлял «Интерфаксу», что предприятие «Ростеха» и «Системы» может стать основным производителем микросхем для различных устройств «интернета вещей», цифровых, энергетических сетей, а также телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G), устройств для них, напоминает издание.
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