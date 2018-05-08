Бизнес скончавшегося участника списка Forbes Георгия Генса возглавил его сын

«Филипп самостоятельно ведет довольно крупные направления бизнеса. Он создал и активно ведет подразделение, инвестирующее в технологические стартапы. Он готов продолжать семейное дело. На мой взгляд, это дичайшая ответственность, это не подарок. Я страшно рад и счастлив, что сын готов», — говорил бизнесмен Георгий Генс в интервью Forbes . Разговор состоялся за несколько дней до внезапной кончины предпринимателя на Камчатке.

Сегодня стало известно, что его сын Филипп продолжит дело отца — 8 мая он принял полномочия президента ГК «Ланит». До этого Генс-младший занимал пост президента группы компаний Inventive Retail Group и компании diHouse, занимающейся дистрибьюцией компьютерной техники. В компании заверили, что оперативное управление в компаниях группы останется без изменений, и все руководители продолжают свою текущую работу.

«Знаю, что больше всего мой отец хотел, чтобы, несмотря ни на что, его дело жило и группа компаний ЛАНИТ продолжала развиваться и занимать лидерские позиции на рынке. В течение последнего года отец готовился передать мне полномочия по операционному управлению компанией, чтобы больше сосредоточиться на стратегическом развитии группы. Поэтому я полностью погружен в бизнес. Много лет одна сплоченная команда «Ланита» работала над ключевыми проектами компаний группы. Я полностью доверяю топ-менеджерам холдинга, это очень сильная команда управленцев. Уверен, вместе мы сделаем все для развития компании», — заявил сам Филипп Генс.

Новый президент «Ланита» в 2000 году получил диплом первого класса факультет права Бирмингемского университета, после чего года работал заместителем генерального директора « Волгоградского тракторного завода », затем — директором по экспорту ОАО «АгромашХолдинг», куда вошел волгоградский завод. С 2008 года Генс-младший начал работать в «Ланите» на позиции исполнительного вице-президента. В компании он занимался сопровождением и развитием крупных корпоративных аккаунтов, сопровождением сделок по слияниям и поглощениям, участвовал в стратегическом развитии бизнеса группы, в том числе возглавлял проект «Дмитровский технопарк». В июне 2011 года возглавил розничный бизнес «Ланита», состоящий из ритейлера Inventive Retail Group и дистрибутора diHouse.

IT-холдинг «Ланит» занимается разработкой ПО, дистрибуцией продуктов и решений для телекоммуникационной отрасли, поставками компьютерной и цифровой техники, IT-консалтингом и системной интеграцией. В состав группы также входит компания Inventive Retail Group, которая управляет магазинами под брендами re:Store, Samsung, Sony Centre, Nike, Street Beat, LEGO и др. На начало 2018 года Inventive Retail управляла 344 магазинами в 36 городах. Продажи группы выросли за 2017 год на 13%, до 54,6 млрд рублей. В рейтинге «200 крупнейших частных компаний России 2017» «Ланит» с выручкой $98,1 млрд рублей занял 76-ое место.

Филипп — не единственный ребенок почившего бизнесмена, у него также осталась дочь Елена, она окончила факультет лингвистики в МГУ и занимается конкуром.

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