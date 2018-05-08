РБК: Ростех и АФК «Система» до июня создадут СП в сфере микроэлектроники

"Мы находимся на финальной стадии реализации сделки", — подтвердил ТАСС официальный представитель АФК Сергей Копытов . Детали сделки он комментировать не стал.

По данным РБК, контроль в совместном предприятии получит АФК «Система», при этом корпорации, кроме своих активов, придется вложить в него еще 1,5 млрд рублей.

Сделку планировалось завершить еще в марте 2018 года, отмечает издание, но этот срок был перенесен из-за необходимости согласования юридически обязывающей документации и завершения процедуры оценки активов сторон. По данным источника издания, в настоящее время проходят корпоративные согласования.

Первоначально контроль над совместным предприятием должен был получить Ростех, но в середине 2017 года глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что на контроль претендует АФК «Система». Он также добавил, что в случае, если стоимость активов, вносимых АФК в СП, будет ниже стоимости предприятий Ростеха, то АФК придется внести дополнительные средства. Чемезов также допустил появление в сделке финансового партнера, чью долю впоследствии выкупит АФК.