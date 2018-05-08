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Газпромбанк и «Ростех» станут совладельцами Mail.ru Group‍
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Газпромбанк и «Ростех» станут совладельцами Mail.ru Group‍ 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Мегафон", Газпромбанк, "Ростех" и USM Holdings создают совместное предприятие «МФ технологии» (МФТ).
Цель этого СП — развитие цифровых услуг и реализация проектов в сфере цифровой экономики.
Как заявил гендиректор USM Management Иван Стрешинский, компании хотят создать уникальную платформу, с помощью которой можно будет создавать «целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов».
"Для этого мы объединяем экспертизу и возможности лидеров в своих областях — от телекоммуникаций и информационных технологий до финансовых услуг и проектов в рамках программы «Цифровая экономика», — добавил он.
Известно, что «Мегафон» внесет в МФТ часть принадлежащих ему пакета Mail.Ru Group — 11,5 млн акций класса А, которые составляют 5,23 процента экономической доли и 58,87 процента голосующей доли в холдинге.
Сейчас акционер МФТ — «дочка» «Мегафона» Lefbord Investment Limited.
Газпромбанк приобретет у Leftbord 35 процентов акций МФТ, USM — 9 процентов, а «Ростех» — 11 процентов. У Lefbord остается 45% акций.
Вся МФТ оценивается в 450 миллионов долларов. Таким образом, «Мегафон» получит 247,5 миллиона долларов до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.
В феврале 2017 года оператор приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% акций уставного капитала). Сумма сделки составила 740 миллионов долларов. В прямом владении у «Мегафона» остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10 процентов экономической доли Mail.Ru.
"Мегафон" — один из крупнейших российских сотовых операторов, на конец 2017 года обслуживал 77,1 миллиона абонентов.
USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит «дочке» оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций. «Ростех» имеет непрямое владение в операторе через подконтрольный USM холдинг Garsdale.
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