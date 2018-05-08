Газпромбанк и «Ростех» станут совладельцами Mail.ru Group‍

Цель этого СП — развитие цифровых услуг и реализация проектов в сфере цифровой экономики.

Как заявил гендиректор USM Management Иван Стрешинский , компании хотят создать уникальную платформу, с помощью которой можно будет создавать «целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов».

"Для этого мы объединяем экспертизу и возможности лидеров в своих областях — от телекоммуникаций и информационных технологий до финансовых услуг и проектов в рамках программы «Цифровая экономика», — добавил он.

Известно, что «Мегафон» внесет в МФТ часть принадлежащих ему пакета Mail.Ru Group — 11,5 млн акций класса А, которые составляют 5,23 процента экономической доли и 58,87 процента голосующей доли в холдинге.

Сейчас акционер МФТ — «дочка» «Мегафона» Lefbord Investment Limited.

Газпромбанк приобретет у Leftbord 35 процентов акций МФТ, USM — 9 процентов, а «Ростех» — 11 процентов. У Lefbord остается 45% акций.

Вся МФТ оценивается в 450 миллионов долларов. Таким образом, «Мегафон» получит 247,5 миллиона долларов до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.

В феврале 2017 года оператор приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% акций уставного капитала). Сумма сделки составила 740 миллионов долларов. В прямом владении у «Мегафона» остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10 процентов экономической доли Mail.Ru.

"Мегафон" — один из крупнейших российских сотовых операторов, на конец 2017 года обслуживал 77,1 миллиона абонентов.