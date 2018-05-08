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ВТБ добивается признания банкротом бенефициара «Марс М» Михаила Косова
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ВТБ добивается признания банкротом бенефициара «Марс М» Михаила Косова 

Волга Ньюс 20 минут назад
Соответсвующий иск финансовое учреждение направило в Арбитражный суд Самарской области в минувшую пятницу, 4 мая. Подробности дела не раскрываются — заявление пока не принято к производству.
Напомним, компанию Михаила Косова признали банкротом и открыли конкурсное производство в июле 2015 года. Арбитражным управляющим назначили Алексея Скрынника. Помимо Газбанка в реестр кредиторов «Марса М» вошли банк ВТБ (899 млн руб.), Леонид Кудеров (32 млн руб.), ООО «Комстрин» (1,1 млн руб.) и др.
В июне 2016 г. конкурсный управляющий попросил суд привлечь Косова к субсидиарной ответственности на сумму более 128 млн рублей. Позже Алексей Скрынник увеличил сумму до 1, 032 млрд рублей. В сентябре суд приостановил производство по делу, поскольку реализация имущества оператора «Галереи Атриума» не завершена. В прошлом месяце девятиэтажное здание галереи площадью 4284 кв. м, заложенное в ВТБ, а также земельные участки площадью 538 кв. м и 92,3 кв. м, блочная комплектная трансформаторная подстанция и водогрейный газовый котел продали на торгах за 38,6 млн руб. (начальная стоимость лота превышала 244 млн руб.) Николаю Булохову, собственнику ООО «Титул», оператора торгового центра «Опера», расположенного по соседству с «Атриумом».
Как признался тогда изданию Михаил Косов, новый владелец — близкое ему лицо и проект в скором времени планируется полностью реализовать. Однако кто дофинансирует строительство галереи, пока неизвестно. По словам Михаила Косова, личных средств у него не осталось. Также, как говорит предприниматель, в рамках дела о банкротстве отдать банку ему нечего, в собственности находится только жилье.
Как ответили "Ъ" в пресс-службе ВТБ, в связи с тем, что ни «Марс М», ни Михаил Косов не могут расплатиться по обязательствами перед ВТБ, банк подал заявление о банкротстве Михаила Косова. «Мы продолжим добиваться полного возврата долга Михаила Косова в соответствии с законодательством», — сказали в банке.
Как поясняют юристы, представляющий наибольший интерес для кредитора в рамках банкротства «Марса М» актив ушел с молотка по очевидно заниженной цене, что не позволило банку удовлетворить хотя бы большую часть требований к банкроту, поэтому иск к Михаилу Косову был вполне предсказуем.
Партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин добавляет, что в случае умышленного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом в преддверии банкротства должнику может грозить уголовное дело.
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