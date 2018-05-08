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WSJ: Comcast отложила $60 млрд, чтобы помешать Disney купить активы 21st Century Fox
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WSJ: Comcast отложила $60 млрд, чтобы помешать Disney купить активы 21st Century Fox 

ТАСС 47 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast отложил около $60 млрд для приобретения активов холдинга 21st Century Fox и срыва их продажи компании The Walt Disney Company. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее данным, Comcast начала приготовления, чтобы сделать 21st Century Fox более выгодное предложение. The Walt Disney Company в декабре 2017 года условилась реализовать эту сделку путем передачи ценных бумаг на сумму $52,4 млрд Comcast рассчитывает обойти конкурента, предложив около $60 млрд
Как выяснила газета, Comcast пока не приняла окончательного решения на этот счет, выжидая исхода попытки министерства юстиции США заблокировать приобретение американской телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner. Минюст считает, что такая сделка приведет к снижению конкуренции на рынке и дополнительным расходам потребителей. Если AT&T поглотит Time Warner, то Comcast наверняка решится на покупку активов 21st Century Fox, уточнило издание.
The Walt Disney Company хочет купить кино— и телестудию Twentieth Century Fox, ряд кабельных каналов, в том числе спортивных. Не будут проданы, в частности, телеканал Fox News, ряд других каналов, а также студия компании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). По сведениям газеты, магнат Руперт Мердок, которому принадлежит в настоящее время 21st Century Fox, намерен в будущем объединить оставшиеся после сделки активы 21st Century Fox со своей компанией News Corp. Последняя, в свою очередь, владеет газетой WSJ.
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