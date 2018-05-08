WSJ: Comcast отложила $60 млрд, чтобы помешать Disney купить активы 21st Century Fox

По ее данным, Comcast начала приготовления, чтобы сделать 21st Century Fox более выгодное предложение. The Walt Disney Company в декабре 2017 года условилась реализовать эту сделку путем передачи ценных бумаг на сумму $52,4 млрд Comcast рассчитывает обойти конкурента, предложив около $60 млрд

Как выяснила газета, Comcast пока не приняла окончательного решения на этот счет, выжидая исхода попытки министерства юстиции США заблокировать приобретение американской телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner. Минюст считает, что такая сделка приведет к снижению конкуренции на рынке и дополнительным расходам потребителей. Если AT&T поглотит Time Warner, то Comcast наверняка решится на покупку активов 21st Century Fox, уточнило издание.