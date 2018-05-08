Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 27,3%

Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 21,1% и превысил $13,9 млрд Импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся на 32,8% — до $17,2 млрд

В апреле китайский товарооборот составил $8,1 млрд

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд