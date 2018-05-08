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Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 27,3%
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Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 27,3% 

ТАСС 43 минуты назад
ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем за январь-апрель текущего года вырос на 27,3%, до $31,1 млрд Об этом говорится докладе, опубликованном во вторник Главным таможенным управлением КНР.
Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 21,1% и превысил $13,9 млрд Импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся на 32,8% — до $17,2 млрд
В апреле китайский товарооборот составил $8,1 млрд
Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд
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