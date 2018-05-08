У Mail.Ru Group появятся новые совладельцы

«Газпромбанк» и госкорпорация «Ростех» приобретут доли в новой компании «МФ технологии» (МФТ) — совместном предприятии с «Мегафоном» и USM Holdings. «Мегафон» внесет в этот бизнес 5,23% экономической и 58,87% голосующей долей в Mail Ru Group. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

Партнеры планируют развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию СП «Яндекс. Маркета» и «Сбербанка» , уточняет издание.

«Мегафон» вложит в сделку 11,5 млн акций Mail Ru Group класса А. В обмен дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investments Ltd получит 45% МФТ. «Газпромбанк» приобретет 35% новой компании, «Ростех» — 11%, USM — 9%. В целом МФТ в ходе сделки будет оценена в $450 млн, пишет «Коммерсант»

«Газпромбанк» в ходе сделки заплатит $157,5 млн, «Ростех» — $49,5 млн, USM — $40,5 млн Условия сделки аналогичны условиям при покупке «Мегафоном» 15,2% Mail Ru Group у USM и предполагают премию 29% к рыночной цене, отмечают собеседники «Коммерсанта».

По итогам соглашения «Мегафон» получит $247,5 млн Сделка позволит оператору окупить часть инвестиций в Mail Ru Group и сократить долговую нагрузку, отмечается в публикации.

Mail Ru Group станут доступны кредитные ресурсы «Газпромбанка», интернет-холдинг сможет предложить пользователям банковские продукты в цифровом виде, утверждает один из источников «Ъ».

«Самое понятное и простое — переводы денег, но интереснее делать кредитование. Mail.ru Group держит за собой безусловное лидерство в соцсетях, компания знает все о своей клиентской базе и, таким образом, может предложить пользователю кредитную линию на условные 20 тыс. руб. Фактически это замена кредитной карты — можно будет в цифровом виде получить и использовать кредит», — рассказал собеседник «Коммерсанта».

«Мегафон» намерен создавать софт для цифровизации работы крупных компаний и развивать решения на блокчейне, добавляет источник издания.

По его словам, создание финансовой цифровой платформы станет «самым важным проектом», на основе которого партнеры «будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты».