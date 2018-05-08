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СМИ узнали о планах Газпромбанка и «Ростеха» стать совладельцами Mail.ru Group
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СМИ узнали о планах Газпромбанка и «Ростеха» стать совладельцами Mail.ru Group 

Ведомости 49 минут назад
«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings создают компанию, которая будет работать в сфере цифровой экономики — «МФ технологии» (МФТ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.
«МегаФон» внесет в МФТ часть своего пакета Mail.ru Group. Речь идет об 11,5 млн акций класса А — 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в интернет-холдинге. За это «дочка „Мегафона“ Lefbord Investments Ltd получит 45% МФТ. Стоимость новой компании составит $450 млн „Газпромбанк“ приобретет в ней 35% за $157,5 млн, „Ростех“ — 11% за $49,5 млн, а USM — 9% за $40,5 млн  Собеседники издания отмечают, что сделка построена по аналогии с выкупом „МегаФоном“ 15,2% Mail.ru Group у USM в 2016 г. Она предполагает премию к рыночной цене в размере 29%. „МегаФон“ по итогам сделки получит $247,5 млн Продавать оставшиеся у него 10-процентную долю Mail.ru Group оператор не планирует, отмечают собеседники.
»Ростех» подтвердил участие в сделке. Близкий к госкорпорации собеседник уточнил, что одним из направлений работы станут «прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнерами в перспективные высокотехнологичные проекты, где могут быть использованы в том числе наши компетенции в области разработки и внедрения цифровых технологий. Остальные компании отказались от комментариев.
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