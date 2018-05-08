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Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов
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Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов 

Investing.com Россия 54 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов во вторник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 69,97 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,07%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,21 долл. и сопротивление — на 70,84 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке 92,63 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизился на 0,84%, достигнув отметки 75,53 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 5,56 долл. за баррель.
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