Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 69,97 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,07%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,21 долл. и сопротивление — на 70,84 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке 92,63 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизился на 0,84%, достигнув отметки 75,53 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 5,56 долл. за баррель.