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Жители Приангарья стали больше чаще брать ипотечные кредиты
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Жители Приангарья стали больше чаще брать ипотечные кредиты 

АиФ Иркутск 22 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
С января по март 2018 года в Иркутской области было оформлено ипотечных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
«Число жителей региона, решивших воспользоваться благоприятной ситуацией для улучшения своих жилищных условий, растет. Граждан привлекает стоимость ипотеки, средняя процентная ставка по которой в регионе снизилась до 9,7%, — отметил и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев. — Дополнительный интерес к ипотечному кредитованию вызывают государственные программы по субсидированию процентных ставок для отдельных категорий граждан».
Общая задолженность жителей области по ипотечным кредитам на 1 апреля 2018 года составила 96 млрд рублей, из которой 98,5% обслуживается своевременно.
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