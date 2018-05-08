Объем производства индустрии онлайн-игр Шанхая превысил 50 млрд юаней по итогам 2017 года

Шанхай , 8 мая / Синьхуа / — В 2017 году объем производства индустрии онлайн-игр в китайском мегаполисе Шанхай достиг 56,93 млрд юаней /8,95 млрд долл. США /, увеличившись на 24,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Согласно докладу, распространенному Шанхайской ассоциацией онлайн-игр, местные игровые компании занимают лидирующие позиции в национальной индустрии онлайн-игр, становясь при этом все более конкурентоспособными на глобальном рынке.

Авторы доклада прогнозируют, что Шанхай будет играть более значимую роль на международном рынке интернет-игр благодаря уверенному росту местных компаний.

Как отметил заместитель директора Шанхайского муниципального управления по делам культуры, радиовещания, кинематографии и телевидения Ван Вэй, китайский рынок интернет-игр растет стабильными и быстрыми темпами. Игровая индустрия представляет собой одну из самых динамичных и многообещающих отраслей в культурной интернет-индустрии. -0-