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Huhtamaki расширяет производство упаковки в Подмосковье
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Huhtamaki расширяет производство упаковки в Подмосковье 

ИнформУпак 1 час назад
Министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев отмечает, что региональное правительство выделило ООО «Хухтамаки С. Н. Г.» земельный участок без проведения аукциона для расширения действующего в Ивантеевка производства. Компания планирует построить на новом участке два производственных корпуса и склад.
Проектом предусмотрено создание новых линий по выпуску одноразовой посуды из бумаги и пластика, гибкой упаковки и лотков. Действующие мощности позволяют предприятию ежегодно производить около 20 тыс. тонн одноразовой посуды. Ожидается, что в течение ближайших 6 лет компания сможет удвоить объемы производства. В частности, в будущем году будет введена в эксплуатацию новая линия по выпуску упаковки для яиц.
Суммарный объем инвестиций в реализацию нового проекта оценивается в 3,2 млрд рублей. При этом консолидированный бюджет области в течение 2018-2027 гг. пополнится налоговыми отчислениями более чем на 1 млрд рублей, еще 18 млн рублей составят неналоговые отчисления в бюджет Ивантеевки. Инвесторы рассчитывают освоить новый участок в течение 4 лет.
Ранее сообщалось, что завод Huhtamaki в Ивантеевке был открыт в 1994 году. В его строительство и развитие инвестировано порядка 125 млн евро. На сегодняшний день он является крупнейшим в СНГ производителем упаковки для яиц.
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