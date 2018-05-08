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WSJ: сделку Disney с 21st Century Fox могут сорвать
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WSJ: сделку Disney с 21st Century Fox могут сорвать 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Телекоммуникационный конгломерат Comcast намерен предложить 21st Century Fox около $60 млрд, чтобы обойти своего конкурента — The Walt Disney Company. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Как стало известно, данная сумма на $8 млрд больше предложения Disney.
В декабре прошлого года 21st Century Fox согласился продать большую часть своих активов The Walt Disney Company за $52,4 млрд
Ранее сообщалось, что 21st Century Fox может продать британский телеканал Sky Walt Disney.
По словам представителей Fox, Disney выразил заинтересованность в приобретении Sky News, независимо от того, как проходит сделка Disney о приобретении активов 21st Century Fox.
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