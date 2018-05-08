WSJ: сделку Disney с 21st Century Fox могут сорвать

Как стало известно, данная сумма на $8 млрд больше предложения Disney.

В декабре прошлого года 21st Century Fox согласился продать большую часть своих активов The Walt Disney Company за $52,4 млрд

Ранее сообщалось, что 21st Century Fox может продать британский телеканал Sky Walt Disney.