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Comcast направил официальное уведомление в ЕК о намерении купить британскую Sky
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Comcast направил официальное уведомление в ЕК о намерении купить британскую Sky 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Американский кабельный оператор Comcast Corp направил официальное уведомление Еврокомиссии о намерении купить британскую медиакомпанию Sky Plc. (включает телеканал Sky News), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, официальное уведомление запускает процесс регулирования в Еврокомиссии, который необходимо завершить, так как на британскую Sky также претендует американская телекомпания Руперта Мердока 21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky.
Comcast воздержалась от комментариев.
Ранее американский кабельный оператор Comcast Corp предложил 12,5 фунта за одну акцию британской медиакомпании Sky Plc., что оценивает всю компанию в 22 миллиарда фунтов (31 миллиард долларов). Это предложение полностью совпадает с намерениями компании, опубликованными в конце февраля. Comcast отмечает, что это предложение на 16% выше текущего предложения к Sky со стороны компании 21st Century Fox в размере 10,75 фунта за акцию.
В своем предложении компания обещает обеспечить ежегодные расходы на Sky News в течение десяти лет на уровне, не меньшем, чем в течение 2017 финансового году, а также создать редакционную комиссию Sky News, ответственную за обеспечение редакционной независимости Sky News в течение десяти лет. Кроме того, Comcast обязуется сохранять штаб-квартиру Sky в Великобритании в Остерли в течение пяти лет, а также не приобретать какую-либо большую долю в британских газетах на протяжении пяти лет.
Американская телекомпания Руперта Мердока 21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года объявила о намерении приобрести оставшиеся 61% акций британской компании. Сделка оценивается в 11,7 миллиарда фунтов стерлингов (15,1 миллиарда долларов). Однако британское правительство и медиарегулятор Ofcom неоднократно откладывали решение по одобрению сделки и передали этот вопрос на рассмотрение британского Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) из-за рисков нарушения интересов общества. В январе текущего года CMA по итогам предварительного рассмотрения сделки заключило, что она противоречит общественным интересам.
Comcast Corp, основанная в 1963 году, является глобальной медиа— и технологической компанией. Имеет ряд дочерних предприятий: Comcast Cable, Comcast Spectacor, Comcast Ventures и NBCUniversal.
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