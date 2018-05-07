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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,6% — «Укртрансгаз»
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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,6% — «Укртрансгаз» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 6 мая составил 8,253 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,6%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ увеличился до 26,67% с 26,52% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
В конце марта «Газпром» и «Нафтогаз» сообщили, что провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. В конце апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение обоих контрактов, отметив, что переговоры с «Нафтогазом» не дали результата. При этом «Газпром» еще раз подтвердил готовность вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 года.
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