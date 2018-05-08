Золото подешевело на фоне стабильного доллара

Investing.com — Цены на золото упали во вторник, так как доллар стабилен в ожидании статистики по ценам производителей и потребительской инфляции в среду.

Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже упал на 0,2% до $1311,80 за унцию.

Индекс доллара, который отражает силу доллар против корзины из шести основных валют, вырос на 0,05% до 92,66. Ночью доллар укрепился до самого высокого уровня этого года на отметке 92,82.

Активы, чья стоимость выражается в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.

Фьючерс на серебро потерял 0,12% до $16,475 за унцию, а фьючерс на платину снизился на 0,18% до $910,40 за унцию.