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Золото подешевело на фоне стабильного доллара
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Золото подешевело на фоне стабильного доллара 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото упали во вторник, так как доллар стабилен в ожидании статистики по ценам производителей и потребительской инфляции в среду.
Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже упал на 0,2% до $1311,80 за унцию.
Индекс доллара, который отражает силу доллар против корзины из шести основных валют, вырос на 0,05% до 92,66. Ночью доллар укрепился до самого высокого уровня этого года на отметке 92,82.
Активы, чья стоимость выражается в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.
Фьючерс на серебро потерял 0,12% до $16,475 за унцию, а фьючерс на платину снизился на 0,18% до $910,40 за унцию.
Ключевые события этой недели для доллара включают решение президента США Трампа о том, следует ли выйти из сделки с Ираном. Выход США спровоцирует неясные геополитические последствия на Ближнем Востоке, которые могут оказать давление на доллар. США также должны опубликовать свои данные по ценам производителей и потребительской инфляции в среду и четверг соответственно.
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