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До 1314,1 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1314,1 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Йорк, 7 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне упала на 60  центов или 0,05 проц до 1314,1 долл США за унцию. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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