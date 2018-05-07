S&P подтвердило рейтинги интегрирующихся Совкомбанка и Росевробанка на уровне «BB-»

МОСКВА , 7 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка Росевробанка на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные кредитные рейтинги банков были подтверждены на уровне «B».

В середине марта в совместном пресс-релизе кредитных организаций сообщалось, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков. А в конце апреля Совкомбанк сообщил, что доля этой кредитной организации в капитале Росевробанка увеличилась до 75,01% с 35,34%.

"Это объявление соответствует нашим предыдущим ожиданиям, хотя по состоянию на 22 марта (когда вышел предыдущий пресс-релиз агентства — ред.) мы ожидали, что Совкомбанк увеличит свою долю до 92%", — сообщает S&P. Агентство в связи с этим предполагает, что теперь еще два акционера Росевробанка, в дополнение к Илье Бродскому , решили остаться акционерами этой кредитной организации и в конечном итоге объединенного банка, что привело к изменению структуры сделки.

По мнению агентства, риски интеграции сбалансированы. «Мы оцениваем, что юридически слияние будет завершено в течение следующих 18 месяцев. Такой стратегический и финансовый шаг в целом соответствует нашим ожиданиям», — говорится в сообщении агентства.

Стабильный прогноз по рейтингам отражает мнение S&P, что банки сохранят свои кредитные показатели в ближайшие 12-18 месяцев по мере продвижения процесса слияния. «Мы ожидаем, что слияние пройдет гладко благодаря опыту Совкомбанка по интеграции приобретенных компаний и благодаря прочному финансовому профилю Росевробанка», — добавляют в S&P.