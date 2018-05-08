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Транзит российской нефти через Украину сократился в апреле на 15,4% — до 798,1 тыс. тонн
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Транзит российской нефти через Украину сократился в апреле на 15,4% — до 798,1 тыс. тонн 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Транзит российской нефти через Украину сократился в апреле 2018 года на 15,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 798,05 тыс. тонн, говорится в сообщении компании «Укртранснафта».
«Транзит в страны Восточной Европы в апреле этого года по сравнению с апрелем 2017 года, уменьшился на 15,4% — до 798,05 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины в апреле 2018 составил 963 тыс. тонн.
Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года уменьшился на 12,9% — до 164,94 тыс. тонн.
В то же время за январь—апрель 2018 на украинские НПЗ транспортировано 666,36 тыс. тонн нефти, что на 19,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего с начала 2018 года «Укртранснафта» транспортировала 4,689 млн тонн нефти.
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