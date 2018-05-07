Ирак и British Petroleum подписали контракт по развитию нефтегазовых промыслов в Киркуке

ТАСС , 7 мая. Северная нефтяная компания (North Oil Company, NOC) Ирака и британская BP (British Petroleum) подписали в Басре контракт на развитие нефтегазовых месторождений провинции Киркук . Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства нефти республики Асем Джихад.

"Министр нефти Джаббар аль-Лаиби присутствовал на церемонии подписания контракта по развитию месторождений в Киркуке между NOC и BP, организованной министерством", — цитирует чиновника телеканал Al sumaria.

Как подтвердил Джихад, согласно условиям контракта, «BP будет проводить инженерно-геологические изыскания, комплексную оценку месторождений, скважин, нефтепроводов и другой инфраструктуры с тем, чтобы выработать необходимые решения для устранения технических проблем» и способствовать «повышению уровня добычи [нефти] и оптимизации попутного [нефтяного] газа».

В конце января миннефти Ирака подписало с британской компанией ВР меморандум о взаимопонимании по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук. Власти Ирака объявили о заключении предварительного соглашения с BP на развитие нефтепромыслов в Киркуке еще в январе 2013 года. В октябре прошлого года правительство страны вновь предложило британской нефтегазовой корпорации заняться добычей углеводородов в этом богатом ими регионе вслед за тем, как он был взят под полный контроль властями после отступления курдского ополчения.

Под управление правительственных сил перешли все нефтяные месторождения Киркука, разрабатываемые государственной Северной нефтяной компанией.

Ранее в Миннефти уже озвучивали планы нарастить объем производства в Киркуке до 1 млн баррелей в сутки. Нефтяные залежи в северной провинции считаются одними из крупнейших в мире и оцениваются приблизительно в 13 млрд баррелей или порядка 12% от общего объема запасов нефти в Ираке.