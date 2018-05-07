Китай отнимает у Европы российскую нефть

Добываемой сегодня российской нефти уже не хватает на всех. В итоге мы наблюдаем ослабление потока сырья из России на нефтеперерабатывающие заводы Старого Света при одновременном накачивании китайской трубы. Высокий спрос со стороны бурно растущих азиатских экономик позволяет российским нефтяникам получать там лучшую цену, чем в стагнирующей Европе. К тому же наращивание поставок в КНР даёт им доступ к китайским кредитам, что крайне важно в условиях санкций.

Согласно приводимым Bloomberg планам загрузки нефтеперерабатывающих мощностей ЕС , за период с января по май 2018 года ими должно быть получено из российских портов на 20% меньше сырья, чем в прошлом году. В то же время, по данным российского государственного оператора «Транснефть» , поставки нефти по трубопроводам в Китай только за первый квартал текущего года возросли более чем на 40%.

Европейские страны импортируют больше нефти из России, чем любой другой регион мира. Поэтому если тенденция переориентации России на восток получит дальнейшее развитие, европейцам придется искать замену российскому сырью, и это могут быть, в том числе, поставки сырой нефти из США

На прошлой неделе экспорт нефти из Америки во все страны мира вырос до рекордных 2,3 млн баррелей в день, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее усиление потока углеводородного сырья из Нового Света в Европу. Это может потребоваться для сохранения стабильных поставок бензина, являющегося основным продуктом европейских НПЗ, в период летнего пика спроса.

Чем Китай лучше Европы

В настоящее время Китай обеспечивает примерно четверть совокупного мирового прироста спроса на нефть. Потребление энергоносителей в стране растёт в среднем на 5% в год, тогда как в мире этот показатель составляет менее 2%. Такая ситуация сохранится по крайней мере до 2035 года, считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). В 2017 году Китай впервые обогнал США, став крупнейшим импортером нефти в мире, закупая ежедневно 8,43 млн баррелей. В отличие от Соединённых штатов, которые сами добывают значительную долю потребляемой нефти, Поднебесная критически зависит от импорта: в 2017 году страна закупила более 400 млн тонн при потреблении в объеме 600 млн тонн.

В таких условиях Российские поставщики сырья могут с уверенностью смотреть в будущее и планировать свои доходы, тем более что цена на нефть в Китае традиционно выше европейской.

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Основным поставщиком «чёрного золота» на рынок КНР является «Роснефть» , увеличивающая поставки в рамках ранее законтрактованных объёмов, за которые китайскими партнёрами была осуществлена предоплата. Эти средства позволили российской госкомпании перебиться в условиях санкционных ограничений на западное финансирование.

Китайское направление стало для России ключевым после запуска трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и заключения ряда российско-китайских соглашений. В частности, «Роснефть» заключила договор с китайской госкомпанией CNPC, по которому была получена гигантская предоплата в $20 млрд После этого поставки российской нефти в Китай неуклонно росли, и к 2017 году Россия стала лидирующим экспортёром углеводородов в КНР, обойдя по этому показателю ближневосточные страны.

Напомним, что нефть из России в Китай течёт по трём направлениям: через ВСТО и порт Козьмино на Дальнем Востоке, через трубопровод Сковородино-Мохэ и транзитом через Казахстан по трубопроводу Атасу-Алашанькоу.

Можем больше, но честь не позволяет

Что же мешает России удовлетворить и западных, и восточных партнёров одновременно? А как раз та самая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая действует с начала 2017 года. Благодаря этому соглашению Организация экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией , а также примкнувшая к ней Россия добились того, что цена на «чёрное золото» подскочила с $55 до $75 за баррель Brent, достигнув максимумов с 2014 года.

Если сейчас Россия в одностороннем порядке выйдет из сделки, это не только спровоцирует снижение нефтяных котировок, но и подорвёт доверие со стороны партнеров из ОПЕК . Таким образом, договорённости по ограничению нефтедобычи будут, по всей вероятности, неуклонно соблюдаться, что сегодня в очередной раз подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак

В выигрыше от сложившейся ситуации оказываются, как ни странно, Соединённые штаты. Высокие цены на нефть делают сланцевую добычу всё более рентабельной, в связи с чем американские нефтяники, не связанные никаким обязательствами, продолжают агрессивно наращивать производство.

Ранее сообщалось, что общая добыча нефти в США в начале текущего года уже побила рекорд 70-х годов, превысив отметку 10,2 млн баррелей в сутки (из них почти 7 млн баррелей приходится на сланцевую нефть). По прогнозам Минэнерго США, в 2018 году добыча может достичь 10,7 млн баррелей в день, а в 2019 году — 11,3 млн В результате Америка может вернуть себе мировую нефтяную корону, обогнав нынешних мировых лидеров — Россию и Саудовскую Аравию.

Гнать нефть в Китай выгодно с той позиции, что спрос на европейском рынке постепенно падает, а на азиатском, наоборот, растёт. Своевременная переориентация несёт в себе только положительные последствия. Эта тенденция будет усиливаться. И связано это не с санкциями, а с тем, что переориентация потоков малосернистой нефти на азиатский рынок снизила качество поставляемой в Европу российской нефти Urals, и нефтеперерабатывающие компании Европы вынуждены были искать других поставщиков нефти с низким содержанием серы для смешивания. Что касается сделки ОПЕК+, то если Россия выйдет из неё, цены на нефть вновь поползут вниз, как и доверие картеля. Поэтому для России это невыгодно.