Экспорт нефти из Росси в Китай вырос на 47%

"За четыре месяца 2018 года трубопроводные поставки нефти из России в Китай составили 12,4 млн тонн, что на 3,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 47%", — сказал Демин.

Как стало известно, через Казахстан было поставлено около 3,3 млн тонн нефти (рост на 0,28 млн тонн, или на 9%), по нефтепроводу из России — около 9,3 млн тонн (рост на 3,6 млн тонн, или на 68%).

Ранее сообщалось, что Россия в период с января по март увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2,1 раза, до 9,8 млн кубометров.