Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,39%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,200 п. (1,57%), закрывшись на отметке в 77,560. Котировки ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли на 0,330 п. (1,14%), завершив торги на уровне 29,350. Бумаги Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) выросли в цене на 0,295 п. (1,01%), закрывшись на отметке 29,585.

Лидерами падения стали акции Altice NV (AS:ATCA), цена которых упала на 0,15 п. (1,91%), завершив сессию на отметке 7,62. Акции ABN AMRO Group NV (AS:ABNd) поднялись на 0,09 п. (0,35%), закрывшись на уровне 25,75, а Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD) снизились в цене на 0,030 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 19,100.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (31), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 1,01%, 0,295 п., и завершили торги на отметке 29,585.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 0,18% до отметки 11.32.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,20%, или 0,84, достигнув отметки $70,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,62%, или 1,21, до $76,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.314,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,1933, а котировки EUR/GBP упали на 0,51%, достигнув отметки 0,8796.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 92,54.