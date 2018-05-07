Ещё
Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,39%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,39% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,39%, достигнув 3-месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,200 п. (1,57%), закрывшись на отметке в 77,560. Котировки ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли на 0,330 п. (1,14%), завершив торги на уровне 29,350. Бумаги Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) выросли в цене на 0,295 п. (1,01%), закрывшись на отметке 29,585.
Лидерами падения стали акции Altice NV (AS:ATCA), цена которых упала на 0,15 п. (1,91%), завершив сессию на отметке 7,62. Акции ABN AMRO Group NV (AS:ABNd) поднялись на 0,09 п. (0,35%), закрывшись на уровне 25,75, а Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD) снизились в цене на 0,030 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 19,100.
На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (31), а котировки 14 акций практически не изменились.
Котировки акций Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 1,01%, 0,295 п., и завершили торги на отметке 29,585.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 0,18% до отметки 11.32.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,20%, или 0,84, достигнув отметки $70,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,62%, или 1,21, до $76,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.314,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,1933, а котировки EUR/GBP упали на 0,51%, достигнув отметки 0,8796.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 92,54.
Investing.com Россия: последние новости
«РусАл»: высшая степень неопределенности Слабый рост зарплат в США не изменил прогнозов по повышению процентной ставки ФРС Курс доллара отступил от максимума за четыре месяца перед оглашением решения ФРС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня197
Медведева отказались поддержать832
Украина готовит «диверсию» на Юге России347
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина185
Мир отреагировал на инаугурацию Путина538
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение