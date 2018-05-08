Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и потребительских услуг.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,12%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD), которые подорожали на 0,390 п. (2,04%), закрывшись на отметке в 19,490. Котировки Koninklijke KPN NV (AS:KPN) выросли на 0,051 п. (2,01%), завершив торги на уровне 2,594. Бумаги ASR Nederland NV (AS:ASRNL) выросли в цене на 0,54 п. (1,39%), закрывшись на отметке 39,48.

Лидерами падения стали акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), цена которых упала на 0,50 п. (1,86%), завершив сессию на отметке 26,43. Акции Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) поднялись на 0,440 п. (1,49%), закрывшись на уровне 29,145, а Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA) снизились в цене на 0,38 п. (0,92%) и завершили торги на отметке 41,13.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (60) превысило количество закрывшихся в минусе (56), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций ASR Nederland NV (AS:ASRNL) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,39%, 0,54 п., и завершили торги на отметке 39,48.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 4,11% до отметки 11.78.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 2,84%, или 2,01, достигнув отметки $68,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 2,28%, или 1,74, до $74,43 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.314,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,32% до 1,1885, а котировки EUR/GBP упали на 0,31%, достигнув отметки 0,8768.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 92,83.