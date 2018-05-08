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На Московском НПЗ завершился плановый ремонт
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На Московском НПЗ завершился плановый ремонт 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: MosDay.ru
Работы длились 28 дней, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на предприятие.
«Специалисты предприятия заменили выработавшее свой ресурс оборудование, что позволило повысить экологичность и эффективность производства МНПЗ. Технологическое оборудование, не задействованное в ремонте, продолжало работу в нормальном режиме и обеспечило выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным графиком», — следует из сообщения.
МНПЗ — дочерняя компания «Газпром нефти», она обеспечивает 38% топливного рынка московского региона.
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