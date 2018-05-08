На Московском НПЗ завершился плановый ремонт

Работы длились 28 дней, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на предприятие.

«Специалисты предприятия заменили выработавшее свой ресурс оборудование, что позволило повысить экологичность и эффективность производства МНПЗ. Технологическое оборудование, не задействованное в ремонте, продолжало работу в нормальном режиме и обеспечило выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным графиком», — следует из сообщения.