За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 34,8% до 30,5% (графики) 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте увеличился на 11,1% по отношению к марту прошлого года (график)

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-марте 2018 года вырос на 58,9% по отношению к прошлому году (графики)