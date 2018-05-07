За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 34,8% до 30,5% (графики) 

По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов в марте составила 7,3%, в объеме всех видов ипотечных жилищных кредитов — 29,5%. Накопленным итогом за январь‑март 2018 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов составила 7,2%. Это на 0,8 п.п. больше чем годом ранее, — за период январь‑март 2017 года этот показатель составлял 6,4%. Накопленным итогом за январь‑март 2018 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации ипотечных жилищных кредитов всех видов составила 30,5%. Это на 4,3 п.п. меньше чем годом ранее, — за период январь‑март 2017 года этот показатель составлял 34,8%.