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За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 34,8% до 30,5% (графики)
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За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 34,8% до 30,5% (графики) 

Единый реестр застройщиков 20 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов в марте составила 7,3%, в объеме всех видов ипотечных жилищных кредитов — 29,5%. Накопленным итогом за январь‑март 2018 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов составила 7,2%. Это на 0,8 п.п. больше чем годом ранее, — за период январь‑март 2017 года этот показатель составлял 6,4%. Накопленным итогом за январь‑март 2018 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации ипотечных жилищных кредитов всех видов составила 30,5%. Это на 4,3 п.п. меньше чем годом ранее, — за период январь‑март 2017 года этот показатель составлял 34,8%.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте увеличился на 11,1% по отношению к марту прошлого года (график) Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-марте 2018 года вырос на 58,9% по отношению к прошлому году (графики) Владимир Путин провел обсуждение стратегии развития жилищной сферы
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