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Нефть подорожала до 76 долларов за баррель впервые за четыре года
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Нефть подорожала до 76 долларов за баррель впервые за четыре года 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Минфин прогнозирует в мае дополнительный доход в казну более 320 миллиардов рублей за счет ценовых колебаний.
Впервые с ноября 2014 года стоимость нефти «Брент» превысила 76 долларов за баррель. Дополнительный доход в казну от ценовых колебаний только в мае составит более 320 миллиардов рублей. Такой прогноз дает Министерство финансов России.
С февраля прошлого года российские власти направляют дополнительные нефтегазовые доходы на спецсчета казначейства Центробанка и в суверенный фонд. Деньги из него пойдут на оздоровление национальной экономики, а также повышение заработных плат бюджетникам, выплату пенсий и других социальных пособий.
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