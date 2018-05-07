Нефть подорожала до 76 долларов за баррель впервые за четыре года

Минфин прогнозирует в мае дополнительный доход в казну более 320 миллиардов рублей за счет ценовых колебаний. Впервые с ноября 2014 года стоимость нефти «Брент» превысила 76 долларов за баррель. Дополнительный доход в казну от ценовых колебаний только в мае составит более 320 миллиардов рублей. Такой прогноз дает Министерство финансов России. С февраля прошлого года российские власти направляют дополнительные нефтегазовые доходы на спецсчета казначейства Центробанка и в суверенный фонд. Деньги из него пойдут на оздоровление национальной экономики, а также повышение заработных плат бюджетникам, выплату пенсий и других социальных пособий.