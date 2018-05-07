Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте увеличился на 11,1% по отношению к марту прошлого года (график) 

Единый реестр застройщиков: последние новости

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 34,8% до 30,5% (графики)

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-марте 2018 года вырос на 58,9% по отношению к прошлому году (графики)