Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте увеличился на 11,1% по отношению к марту прошлого года (график) 

По данным Банка России за год произошел рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов на 8,5% c 1,82 до 1,98 млн рублей. По ипотечным кредитам для долевого строительства рост еще больше — на 11,1%. Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в Российской Федерации в марте 2018 года увеличился на 11,1% по сравнению с мартом 2017 года (2,31 против 2,08 млн ₽ годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 1,8%. Рост размера ИЖК под залог ДДУ наблюдается четвертый месяц подряд. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов всех видов за год составил 8,5%, c 1,82 до 1,98 млн ₽. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 8,8%, c 1,71 до 1,86 млн ₽. За год разница между средними размерами ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства и под залог построенной недвижимости выросла на 2,6 п.п. с 21,6% до 24,2%.