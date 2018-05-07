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Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте увеличился на 11,1% по отношению к марту прошлого года (график)
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Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте увеличился на 11,1% по отношению к марту прошлого года (график) 

Единый реестр застройщиков 16 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Банка России за год произошел рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов на 8,5% c 1,82 до 1,98 млн рублей. По ипотечным кредитам для долевого строительства рост еще больше — на 11,1%. Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в Российской Федерации в марте 2018 года увеличился на 11,1% по сравнению с мартом 2017 года (2,31 против 2,08 млн ₽ годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 1,8%. Рост размера ИЖК под залог ДДУ наблюдается четвертый месяц подряд. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов всех видов за год составил 8,5%, c 1,82 до 1,98 млн ₽. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 8,8%, c 1,71 до 1,86 млн ₽. За год разница между средними размерами ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства и под залог построенной недвижимости выросла на 2,6 п.п. с 21,6% до 24,2%.
Единый реестр застройщиков: последние новости
За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 34,8% до 30,5% (графики) Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-марте 2018 года вырос на 58,9% по отношению к прошлому году (графики) Владимир Путин провел обсуждение стратегии развития жилищной сферы
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