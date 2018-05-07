ВЭБ снизил свою долю в Корпорации МСП на 2,92%

ВЭБ снизил долю своего участия в уставном капитале Корпорации МСП на 2,92% — с 32,33% до 29,41%, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

«Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: снижение доли участия в организации», — говорится в сообщении.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) создана правительством в 2015 году для консолидации усилий по поддержке малого и среднего бизнеса. Ее возглавил Александр Браверман . В управление корпорации был переведен МСП Банк , который ранее находился в управлении Внешэкономбанка.

Изначально капитал Корпорации составлял 50 млрд руб. В 2016 году ВЭБ за 30 млрд руб. приобрел 37,5% акций, оплатив 100% акций МСП банка.