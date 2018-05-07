Аналитики: к 2022 году выручка от местных мобильных игр в Китае вырастет в два раза

А количество местных геймеров станет больше миллиарда.

Согласно прогнозам аналитической компании Niko Partners, в ближайшее время Китай по-прежнему останется самым крупным игровым рынком в мире. В течение следующих пяти лет будет наблюдаться рост, а рынок при этом будет развиваться быстрее, чем было предсказано в 2017 году, благодаря большей выручке от мобильных игр, в том числе и киберспортивных.

Количество китайских геймеров, по прогнозам аналитиков, вырастет с 861 миллиона в 2017 году до 1,06 миллиарда к 2022-му. Общая выручка от продаж игр также увеличится и превысит 42 миллиарда долларов. В 2017 году выручка от онлайн-игр на ПК составила 15,53 миллиарда долларов — на 1,2% больше, чем годом ранее, а к 2022 году эта сумма предположительно вырастет до 17,44 миллиарда. Совокупный среднегодовой темп роста при этом составит 2,3%.

Выручка от местных мобильных игр в Китае в 2017 году составила 12,13 миллиарда долларов, что на 47,3% больше, чем было годом ранее. В 2022 году, согласно прогнозам аналитиков, этот показатель достигнет 24,67 миллиарда долларов, каждый год увеличиваясь примерно на 15,3%.

По словам управляющего партнёра Niko Partners Лизы Космас Хэнсон, Китай является крупнейшим и самым важным мировым рынком игр как для ПК, так и для мобильных устройств. Хэнсон также отметила, что другие игровые компании и поставщики «железа» должны хорошо понять местный рынок, в том числе и его поведение, запросы и экономику, чтобы создавать проекты, которые займут верхние строчки чартов.

Согласно данным Niko Partners сейчас самые популярные игры в Китае — это League of Legends на ПК и Honor of Kings на смартфонах, а количество девушек-геймеров, которые не только играют, но и тратят на игры деньги, постепенно увеличивается. При этом одним из главных сегментов рынка остаётся киберспорт — сюда входят и многочисленные «королевские битвы». Большая часть всего числа загрузок игр для ОС Android — 95% — досталась 20 лучшим приложениям местных чартов.

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