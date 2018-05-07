Минфин закупит рекордный объем иностранной валюты 

Минфин России купит с 10 мая по 6 июня рекордный объем иностранной валюты — на 320,6 миллиарда рублей, или более пяти миллиардов долларов. На эти цели ежедневно будет уходить 16,1 миллиарда рублей. С учетом переоценки апрельских условий общий объем покупок достигнет 322,8 миллиарда рублей.
Объявленная к скупке минфином иностранная валюта (операции проводятся через Банк России) — это ожидаемые дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые формируются при цене бочки российской нефти Urals выше 40,8 доллара в этом году (сейчас стоит больше 72 долларов). Деньги в пропорции 45 процентов долларов, столько же евро и десять процентов фунтов зачисляют на счета Федерального казначейства, а после эти объемы уйдут в Фонд национального благосостояния.
Учитывая рост цен на нефть и одновременное ослабление курса рубля к доллару до диапазона 62-64 (два основных показателя в бюджетном правиле), а также возобновление операций на постоянной основе после краткого перерыва в апреле, аналитики ждут сокращения ежедневных покупок в долларовом эквиваленте, что позитивно для рубля, но нивелируется номинально высоким месячным объемом. "Если цена на нефть сорта Urals останется на текущей отметке 72 доллара за баррель, а добыча и экспорт нефти — на уровнях 2017 года, то покупки иностранной валюты в июне продолжат расти и достигнут 345 миллиардов рублей, — считает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. — Впрочем, ежедневный объем в долларовом выражении не выйдет на рекордно высокий уровень и составит примерно 270 миллионов долларов. Такой показатель нейтрален для рынка".
Нефть тем временем продолжает расти. Инвесторы закладывают в цены опасения о выходе США из ядерной сделки с Ираном к 12 мая, что в теории чревато введением ограничений на потоки иранской нефти. Еще один фактор, способный играть на повышение цен, — усугубление кризиса в нефтяной отрасли Венесуэлы, добавляет аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. Добыча там уже на минимуме с 1990-х, что в условиях действия соглашения 24 стран о сокращении нефтедобычи может привести к ощутимому дефициту предложения на рынке.