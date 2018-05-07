Белоруссия увеличила переработку нефти в I квартале на 10,6% — до 4,5 млн тонн

Белоруссия увеличила переработку нефти в январе-марте 2018 года на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,5 млн тонн, говорится в сообщении «Белнефтехима».

Добыча нефти выросла на 0,7% до 413 тыс. тонн.

«Добыто 413 тыс. тонн нефти, что составляет 100,7% к соответствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил 4,448 млн тонн, или 110,6%», — говорится в сообщении.

Экспорт товаров вырос на 46% к январю — марту 2017 года, в том числе обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 34%. Экспорт услуг увеличился на 16,1%.

За январь-март 2018 года организациями концерна произведено промышленной продукции в фактических ценах на 42,3% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 110,1%.

В частности, был обеспечен рост производства масел нефтяных смазочных — в 2,7 раза, ангидрида фталевого — в 2,3 раза, бензина АИ-95 — на 4,1%, топлива нефтяного жидкого (мазута) — на 42,7%, газов нефтяных — на 47,2%, кислоты серной — на 19,9%, серы — на 23,8%, метанола — на 6,1%, полиамида в первичных формах — на 16,5%, сульфата аммония — на 9,4%, шин для легковых автомобилей на — 11,3%.