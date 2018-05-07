Забег от «Чемпионат» и World Class. Владимир Волошин о забеге

Город бежит: «Чемпионат» и World Class впервые проведут забег.

Впервые в истории соревнований в рамках XVII Игр World Class имени Дмитрия Жирнова пройдёт забег «На одном дыхании». Уверенные в себе бегуны попробуют преодолеть дистанцию полумарафона. А все желающие смогут выбрать дистанцию на свой вкус — 10 км, 1 км и даже 500 м.

Когда: 2 июня 2018 г. в период с 07:00 до 13:35.

Где: Москва , парк «Поклонная гора», вход со стороны ст. м. «Парк Победы».

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Своими мыслями о предстоящем старте с нами поделился один из участников забега, Владимир Волошин — генеральный директор Newman Business Consulting, лидер SKOLKOVO Triathlon Team, со-основатель международного спортивного проекта IRONSTAR TRIATHLON: «Я надеюсь, в этом забеге примут участие большое количество людей, в частности, участники и представители различных клубов World Class со всей страны. Думаю, что это будет не просто забег, а встреча друзей и, безусловно, борьба за высокие результаты и хорошие награды».

— Как вы думаете, почему важно не просто бегать, например, в парке для себя, а принимать участие в подобных событиях? Владимир Волошин: Соревнования являются целью. Наличие цели в жизни очень влияет на ваше отношение к спорту и к тренировкам. Для меня любой старт — это цель. Конечно, чем амбициознее цель, тем важнее дисциплина, регулярное посещение тренировок, работа над ошибками.

— Что можете посоветовать людям, которые хотят принять участие, но сомневаются? — Ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах. Люди часто перестраховываются, не верят, но на самом деле подобный старт — это возможность попробовать свои силы человеку в абсолютно любой физической форме. В забеге принимают участие совершенно разные люди. Некоторые, возможно, даже впервые выходят на соревнования. Поэтому если вдруг у вас есть огромное желание принять участие — приходите и бегите! Если у вас есть огромное желание, но вы боитесь, то приходите в качестве волонтёра. Это тоже приветствуется. Важно почувствовать атмосферу этого мероприятия и оказаться внутри него. Самое главное — оказаться на площадке и быть либо в числе поддержки, либо в числе участников. Я был бы безумно рад видеть много людей с обеих сторон. Бояться не надо.

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Сам фитнес-турнир, в рамках которого состоится забег, посвящён одному из первых инструкторов клуба и профессиональному тренеру по велоспорту Дмитрию Жирнову. В нём смогут принять участие все желающие, а члены клуба смогут продемонстрировать свои силы в командных и индивидуальных видах спорта. В программу этого года входит 21 дисциплина, среди которых классический бег, нормы ГТО, большой и настольный теннис. Более того, в этом году список привычных дисциплин дополнили Indoor-триатлон, SwimRun, Sup Race и пауэрлифтинг.