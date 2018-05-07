Путин поручил достичь экспорта несырьевых товаров в $250 млрд

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству России при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить … достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год, в том числе продукции машиностроения — $50 млрд в год и продукции агропромышленного комплекса — $45 млрд в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд в год", — сказано в поручении.