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Путин поручил достичь экспорта несырьевых товаров в $250 млрд
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Путин поручил достичь экспорта несырьевых товаров в $250 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству России при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить … достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год, в том числе продукции машиностроения — $50 млрд в год и продукции агропромышленного комплекса — $45 млрд в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд в год", — сказано в поручении.
Ранее сообщалось, что Минфин ожидает объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит в мае 320,6 млрд руб.
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