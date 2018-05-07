Глава «Нафтогаза» обсудил энергобезопасность Украины с представителями НАТО

«Сегодня в новом помещении штаб-квартиры НАТО состоялось заседание Комиссии Украина — НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, доклад Коболева, посвящённый решениям арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток — 2» вызвал оживленную дискуссию во время заседания.

«Государства альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона», — говорится в сообщении «Нафтогаза».