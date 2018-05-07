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Глава «Нафтогаза» обсудил энергобезопасность Украины с представителями НАТО
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Глава «Нафтогаза» обсудил энергобезопасность Украины с представителями НАТО 

Rambler News Service 59 минут назад
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев обсудил с представителями НАТО вопросы энергетической безопасности Украины, говорится в сообщении украинской компании.
«Сегодня в новом помещении штаб-квартиры НАТО состоялось заседание Комиссии Украина — НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, доклад Коболева, посвящённый решениям арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток — 2» вызвал оживленную дискуссию во время заседания.
«Государства альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона», — говорится в сообщении «Нафтогаза».
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