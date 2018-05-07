Чистая прибыль турецкого нефтехимического холдинга Petkim упала за I квартал почти втрое

Чистая прибыль турецкого нефтехимического холдинга Petkim, который контролирует Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР), сократилась по итогам первого квартала в 2,8 раза в годовом выражении — до 125,808 млн турецких лир, сообщает издание «Нефть и Капитал».

Валовая прибыль холдинга составила 276,001 млн турецких лир, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем чистых продаж — 1 млрд 878,948 млн лир (рост на 5,9%). Прибыль до налогообложения снизилась в 2,6 раза — до 165,972 млн лир.