Детский сад за 232 млн рублей построят в Новинках

Об этом сообщается на портале госзакупок.

По контракту подрядчик построит детский сад на 240 мест. Дошкольное учреждение будет располагаться по адресу: улица Ботаническая, дом 9 (14-й квартал).

Согласно документам госзакупки, аукцион, назначенный на 28 апреля, признали несостоявшимся, так как в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из подрядчиков не подал предложение о цене контракта. Победителем торгов стал ООО «Эко-Дом», подавший заявку раньше остальных участников аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 232,7 млн рублей. При этом из федерального бюджета на строительство будет направлено 162,8 млн рублей, 69,1 млн рублей — из областного бюджета, 698 тысяч рублей — из муниципального бюджета.

Отмечается, что строительство детского сада должно завершиться до 25 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что более миллиарда дополнительных доходов бюджета Нижнего Новгорода направлены на строительство школ, детских садов, ремонт дорог.