Рубль в начале дня снизился к доллару и вырос к евро

Курс доллара утром понедельника, 7 мая, вырос на 7 копеек — до 62,57 рубля, евро снизился на 15 копеек — до 74,65 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,84% — до 75,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости»