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Рубль в начале дня снизился к доллару и вырос к евро
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Рубль в начале дня снизился к доллару и вырос к евро 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Курс доллара утром понедельника, 7 мая, вырос на 7 копеек — до 62,57 рубля, евро снизился на 15 копеек — до 74,65 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,84% — до 75,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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