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Названо главное событие, которое может повлиять на рубль до 12 мая
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Названо главное событие, которое может повлиять на рубль до 12 мая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Для рубля неделя началась с умеренного негатива. После ослабления доллара в конце прошлой недели с 64 до 62,4 рубля российская валюта не смогла закрепить успех и отступила в район 63 рублей.
Менее выражено это проявляется в паре евро-рубль, поскольку евро снижается относительно доллара. Поэтому евро испытывает меньшую поддержку и по отношению к рублю, задержавшись на рубеже около 75 рублей.
На рубль неблагоприятно воздействует общее укрепление доллара на валютном рынке после отчета о занятости в США. Помимо этого, увеличивается вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Федрезерва. Это поддерживает высокую доходность американских гособлигаций, которая находится на уровне около 3 процентов. В таких условиях снижается привлекательность рисковых активов, к которым относится и рубль.
Значимых событий для рубля во вторник, 8 мая, не намечается. Поэтому вероятна невысокая амплитуда изменения котировок в пределах 62,3-63,3 рубля за доллар и 74,3-75,5 рубля за евро.
На ход торгов влияет и то, что накануне праздника участники рынка будут закрывать позиции, что также ограничит движения по основному направлению тренда.
Кажется, парадоксальным одновременный рост нефтяных котировок и некоторое ослабление рубля. Нефть растет в преддверии возможного решения США о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении эмбарго на поставки нефти из этой страны. Оно может быть принято до субботы, 12 мая, и способно стать главным событием ближайших дней для рынка черного золота и рубля.
Если будет принято такое решение, цена Brent, штурмующая сейчас отметку 76 долларов за баррель, способна протестировать и уровень 78-80 рублей. Это поддержало бы российскую валюту. Но в случае переноса принятия эмбарго или отказа от него, нефтяные цены могут отступить в район 72,5-73 доллара за баррель по Brent, что станет условием возможного движения доллара к 64 рублям и выше. Однако вероятно, что такие движения будут актуальны после завершения этой недели.
Но другим сильным фактором, воздействующим на рубль, уже в ближайшие дни становится анонсированное Минфином увеличение покупок валюты в соответствии с «бюджетным» правилом — приобретение ее на доходы от более высокой цены нефти по сравнению с заложенной в бюджет (40 долларов за баррель).
С 10 мая по 6 июня ежедневно будут закупать валюту в эквиваленте 16,1 миллиарда рублей. Это рекордный объем со времени принятия бюджетного правила. Таким образом, воздействие высоких нефтяных цен на укрепление рубля будет ограничено.
Интересно, что одновременный рост котировок нефти и доллара привел к тому, что рублевая цена барреля стала больше и без того очень высокого уровня 4 700 рублей. Тогда как приемлемой для бюджета является цена в 3000-3200 рублей. Но чем выше котировки нефти, тем масштабнее покупки валюты Минфином, и, в целом, данный фактор уже на этой неделе будет играть против рубля.
Соответственно, наиболее вероятным коридором для пары доллар-рубль до конца недели выступает 62-64 рубля, а по евро — 74-76 рублей с тяготением в верхнюю часть этих диапазонов.
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