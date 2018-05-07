Blackstone покупает инвестфонд недвижимости Gramercy за 7,6 млрд долларов 

МОСКВА, 7 мая — РИА Недвижимость. Управляющая крупнейшим в мире портфелем недвижимости американская инвесткомпания Blackstone Group договорилась о покупке за 7,6 миллиарда долларов инвестиционного фонда Gramercy Property Trust, сообщила The Financial Times.
Фонд специализируется на коммерческой недвижимости. Blackstone готова заплатить за него по 27,5 доллара за акцию, что на 15% выше котировок на момент закрытия торгов в пятницу. Как отметило издание, в понедельник акции Gramercy подорожали во время предварительной продажи в Нью-Йорке на 15,5%.
Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2018 года, после одобрения акционерами Gramercy.
Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.