Blackstone покупает инвестфонд недвижимости Gramercy за 7,6 млрд долларов

МОСКВА , 7 мая — РИА Недвижимость. Управляющая крупнейшим в мире портфелем недвижимости американская инвесткомпания Blackstone Group договорилась о покупке за 7,6 миллиарда долларов инвестиционного фонда Gramercy Property Trust, сообщила The Financial Times

Фонд специализируется на коммерческой недвижимости. Blackstone готова заплатить за него по 27,5 доллара за акцию, что на 15% выше котировок на момент закрытия торгов в пятницу. Как отметило издание, в понедельник акции Gramercy подорожали во время предварительной продажи в Нью-Йорке на 15,5%.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2018 года, после одобрения акционерами Gramercy.