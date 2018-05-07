Три способа заработать на золоте

Защитный металл

По итогам апреля самой доходной инвестицией стало золото.

В выигрыше от ослабления рубля оказались и другие инструменты, номинированные в валюте. Аутсайдерами стали недавние рекордсмены — акции и фонды, ориентированные на них.

Драгметаллы по-прежнему сохраняют функцию защитного актива, в том числе от инфляции. За последние 10 месяцев золото подорожало почти на 10%: с $1212 в июле 2017 года до $1314 в начале мая 2018 года. Это движение в значительной степени обусловлено геополитической нестабильностью, в том числе конфликтом между США КНДР , планами Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном . Напряженность ситуации из-за ядерных испытаний со стороны КНДР и угрозы в адрес Тегерана вынуждали инвесторов изменить структуру портфелей в пользу защитных инструментов, в частности золота. В итоге стоимость драгоценного металла постоянно росла.

В условиях растущих рисков ослабления рубля доходность инвестиций в золото может быть высокой, однако она лишь покроет потери от возможной девальвации рубля. В этой связи золото не выглядит однозначно привлекательным активом.

Евгений Волков. «Золото продолжает хорошо смотреться в роли хеджа от возможной девальвации рубля. Однако не стоит забывать, что покупка слитков или монет может быть эффективна только в случае, если вы инвестируете на горизонт более 10 лет либо ожидаете возникновения серьезных проблем в мировой финансовой системе», — считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка

Инвестиции в рынок драгоценных металлов аналитики условно делят на три категории. Первая — это покупка монет и слитков, или непосредственное инвестирование. Здесь сразу возникает вопрос хранения, ликвидности, а также дополнительных налогов (НДС). Дело в том, что при покупке вы сразу теряете от 10 до 30% от стоимости, поскольку реализовать за ту же цену эти монеты и слитки не сможете: не все банки принимают обратно слитки, а монеты выкупают со значительным дисконтом (10–60%), а то и вовсе по номиналу. Так что они скорее представляют нумизматическую ценность, выступают оригинальным подарком, но не инвестицией.

С одной стороны, золото интересно инвесторам как защитный актив, с другой — выгода от процентов, которые можно было бы получить, например, по депозиту в надежном банке, будет выше. «Золото стоит рассматривать прежде всего как защитный инструмент от нестабильности рынков акций, облигаций и валют. Поэтому мы рекомендуем инвестировать в золото как в долларовый актив преимущественно в моменты ослабления рубля. Но при этом, на наш взгляд, на золото в портфеле может приходиться до 10–15%», — считает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин.

Вторая категория — опосредованные методы инвестирования: ОМС, акции ETF, инвестирующие в физическое золото или фьючерсы на золото, а также другие похожие инструменты. Основные моменты — инфраструктура доступа к торговым площадкам и спреды на покупку-продажу.

Покупка золота в виде обезличенных металлических счетов (ОМС) в банках позволит избежать необходимости уплачивать НДС, и вы всегда сможете продать свое золото по актуальной цене.

Сюда же относятся и паевые инвестиционные фонды (ПИФы), дающие экспозицию на драгоценные металлы. Преимущество открытых ПИФов в том, что при инвестировании свыше 3 лет не возникает налога на прибыль. ОМС и ПИФы довольно точно отражают динамику котировок металла, являются ликвидными инструментами. Дополнительное преимущество ПИФа — возможность оперативно и без дополнительных комиссий обменять паи на паи других фондов при изменении конъюнктуры рынка.

«Золото вряд ли может эффективно заменить доллар в среднесрочной перспективе. Причем речь идет именно о фьючерсах, поскольку инвестиции в слитки, на наш взгляд, абсолютно бессмысленны. На этом фоне куда эффективнее выглядит вклад ОМС. Но и тут есть большие риски, учитывая текущее состояние банковской системы России . Если есть желание попытаться защитить свои накопления с помощью инвестиций в золото — лучше всего подходит фьючерс», — считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин . Однако, чтобы получить доход, надо понимать принципы работы срочного рынка.

Третья категория — акции золотодобывающих компаний. Если первые две категории способов дают более или менее близкий результат к изменению цен золота, то в случае компаний результат может сильно отличаться. Связано это с моделью бизнеса, финансовыми показателями, долговой нагрузкой компании и умением контролировать издержки. Если компания генерирует прибыль, умело управляет ресурсами производства, акции компании могут расти в цене, даже если цена на золото будет падать.

Преимущества акций золотодобывающих компаний при определенных условиях могут работать и в обратную сторону. Но, несмотря на эти риски, акции компаний интересны тем, что в отличие от золота они все-таки генерируют доход в виде дивидендов и долгосрочного роста цен акций. «Из российских золотодобывающих компаний, на наш взгляд, стоит рассмотреть акции » Полюс Золото », где помимо потенциала роста цены есть еще и хорошая дивидендная доходность», — рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов