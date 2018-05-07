Три способа заработать на золоте 

Защитный металл
По итогам апреля самой доходной инвестицией стало золото.
В выигрыше от ослабления рубля оказались и другие инструменты, номинированные в валюте. Аутсайдерами стали недавние рекордсмены — акции и фонды, ориентированные на них.
Драгметаллы по-прежнему сохраняют функцию защитного актива, в том числе от инфляции. За последние 10 месяцев золото подорожало почти на 10%: с $1212 в июле 2017 года до $1314 в начале мая 2018 года. Это движение в значительной степени обусловлено геополитической нестабильностью, в том числе конфликтом между США и КНДР, планами Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. Напряженность ситуации из-за ядерных испытаний со стороны КНДР и угрозы в адрес Тегерана вынуждали инвесторов изменить структуру портфелей в пользу защитных инструментов, в частности золота. В итоге стоимость драгоценного металла постоянно росла.
В условиях растущих рисков ослабления рубля доходность инвестиций в золото может быть высокой, однако она лишь покроет потери от возможной девальвации рубля. В этой связи золото не выглядит однозначно привлекательным активом.
«Золото продолжает хорошо смотреться в роли хеджа от возможной девальвации рубля. Однако не стоит забывать, что покупка слитков или монет может быть эффективна только в случае, если вы инвестируете на горизонт более 10 лет либо ожидаете возникновения серьезных проблем в мировой финансовой системе», — считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.
Инвестиции в рынок драгоценных металлов аналитики условно делят на три категории. Первая — это покупка монет и слитков, или непосредственное инвестирование. Здесь сразу возникает вопрос хранения, ликвидности, а также дополнительных налогов (НДС). Дело в том, что при покупке вы сразу теряете от 10 до 30% от стоимости, поскольку реализовать за ту же цену эти монеты и слитки не сможете: не все банки принимают обратно слитки, а монеты выкупают со значительным дисконтом (10–60%), а то и вовсе по номиналу. Так что они скорее представляют нумизматическую ценность, выступают оригинальным подарком, но не инвестицией.
С одной стороны, золото интересно инвесторам как защитный актив, с другой — выгода от процентов, которые можно было бы получить, например, по депозиту в надежном банке, будет выше. «Золото стоит рассматривать прежде всего как защитный инструмент от нестабильности рынков акций, облигаций и валют. Поэтому мы рекомендуем инвестировать в золото как в долларовый актив преимущественно в моменты ослабления рубля. Но при этом, на наш взгляд, на золото в портфеле может приходиться до 10–15%», — считает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин.
Вторая категория — опосредованные методы инвестирования: ОМС, акции ETF, инвестирующие в физическое золото или фьючерсы на золото, а также другие похожие инструменты. Основные моменты — инфраструктура доступа к торговым площадкам и спреды на покупку-продажу.
Покупка золота в виде обезличенных металлических счетов (ОМС) в банках позволит избежать необходимости уплачивать НДС, и вы всегда сможете продать свое золото по актуальной цене.
Сюда же относятся и паевые инвестиционные фонды (ПИФы), дающие экспозицию на драгоценные металлы. Преимущество открытых ПИФов в том, что при инвестировании свыше 3 лет не возникает налога на прибыль. ОМС и ПИФы довольно точно отражают динамику котировок металла, являются ликвидными инструментами. Дополнительное преимущество ПИФа — возможность оперативно и без дополнительных комиссий обменять паи на паи других фондов при изменении конъюнктуры рынка.
«Золото вряд ли может эффективно заменить доллар в среднесрочной перспективе. Причем речь идет именно о фьючерсах, поскольку инвестиции в слитки, на наш взгляд, абсолютно бессмысленны. На этом фоне куда эффективнее выглядит вклад ОМС. Но и тут есть большие риски, учитывая текущее состояние банковской системы России. Если есть желание попытаться защитить свои накопления с помощью инвестиций в золото — лучше всего подходит фьючерс», — считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Однако, чтобы получить доход, надо понимать принципы работы срочного рынка.
Третья категория — акции золотодобывающих компаний. Если первые две категории способов дают более или менее близкий результат к изменению цен золота, то в случае компаний результат может сильно отличаться. Связано это с моделью бизнеса, финансовыми показателями, долговой нагрузкой компании и умением контролировать издержки. Если компания генерирует прибыль, умело управляет ресурсами производства, акции компании могут расти в цене, даже если цена на золото будет падать.
Преимущества акций золотодобывающих компаний при определенных условиях могут работать и в обратную сторону. Но, несмотря на эти риски, акции компаний интересны тем, что в отличие от золота они все-таки генерируют доход в виде дивидендов и долгосрочного роста цен акций. «Из российских золотодобывающих компаний, на наш взгляд, стоит рассмотреть акции »Полюс Золото», где помимо потенциала роста цены есть еще и хорошая дивидендная доходность», — рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов.
Драгметаллы не имеют такой успешной истории инвестирования, как акции. За 30 лет золото выросло в цене всего в 2,7 раза, за это время индекс S&P 500 с дивидендами вырос в 15 раз. «Для частных инвесторов, на мой взгляд, наиболее интересны два варианта участия в рынке золота. Один из них — покупка инвестиционных монет. Второй сложнее, но для владельцев брокерских счетов понятен — покупка фьючерсного контракта на золото без фактического плеча к размеру портфеля и использование основной суммы портфеля за вычетом гарантийного обеспечения фьючерса для покупки надежных облигаций, например ОФЗ», — рекомендует заместитель генерального директора по инвестициям ИГ «Универ Капитал» Дмитрий Александров. По его мнению, за счет текущей высокой ставки по рублю и низкой по доллару это равносильно получению небольшого дохода в рублях на позицию в золоте.