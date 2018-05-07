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Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
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Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером продолжает дешеветь, не достигнув ключевой отметки в 10 тысяч долларов, после того как крупный инвестор и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал криптовалюту «крысиным ядом», свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.01 мск биткоин дешевел на 1,96%, до 9,39 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 2,27%, до 9,38 тысячи долларов, на OKEx — на 2,35%, до 9,36 тысячи долларов. При этом на выходных биткоин поднимался до отметки в 9,95 тысячи долларов на некоторых биржах.
Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют — Ethereum — на 4,92%, до 746,57 доллара, Ripple — на 4,18%, до 0,83 доллара, Bitcoin Cash — на 5,46%, до 1,64 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 439,58 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.
В интервью американскому телеканалу CNBC в понедельник Уоррен Баффет повторил свою мысль о том, что криптовалюты «плохо кончат», и добавил, что биткоин, — «это, возможно, крысиный яд, возведенный в квадрат». Он отметил, что спрос инвесторов — единственный фактор, который определяет стоимость биткоина, поэтому она является удобным инструментом в руках шарлатанов. Он также добавил, что рост стоимости биткоина продолжается за счет «мистики» вокруг криптовалют.
"Если вы чего-то не понимаете, ты вы становитесь более воодушевленными по этому поводу. Людям нравится спекулировать и рисковать на бирже", — добавил предприниматель, комментируя интерес к криптовалютам.
При этом, по мнению аналитика британской консалтинговой фирмы deVere Group Найджела Грина (Nigel Green), чье мнение приводит агентство MarketWatch, Баффет может ошибаться. «Ничего нового в критике Баффета нет. Он критиковал криптовалюту последовательно. Но вот что основательно сбивает с толку, так это то, что двое крупнейших и успешнейших инвесторов в мире (Баффет и вице-председатель Berkshire Чарли Мангер — ред.) не видят рыночную ценность некоторых криптовалют», — отмечает аналитик.
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