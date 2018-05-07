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Глава Monsanto уйдет в отставку после сделки с Bayer
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Глава Monsanto уйдет в отставку после сделки с Bayer 

Вести Экономика 51 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Компания Monsanto сообщила, что главный исполнительный директор Хью Грант уйдет в отставку после того, как завершится сделка по слиянию Monsanto и немецкого фармацевтического концерна Bayer AG, передает Reuters.
Грант, ветеран компании, занял пост исполнительного директора в 2003 году. Наряду с Грантом, другие руководители высшего звена, включая главного финансового директора Пьера Курдуу и главного технического директора Роберта Фрэли, также уйдут в отставку после закрытия сделки, говорится в сообщении компании.
Германский конгломерат Bayer готовится закрыть сделку по поглощению Monsanto, которая оценивается в $62,5 млрд в этом квартале, Закрытие сделки приведет к тому, что Bayer получит контроль над 25% рынка семян и пестицидов.
Bayer также лишился значительных активов, чтобы убедить антимонопольных регуляторов перед поглощением Monsanto.
Monsanto и Bayer договорились о слиянии в 2016 году, общая сумма сделки оценивалась на тот момент в $66 млрд Monsanto является одним из лидеров по производству генетически модифицированных семян с/х растений (в частности, сои, кукурузы, хлопка и ряда др.), а также глифосатных гербицидов.
Bayer — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, также занимается производством ядохимикатов в сельском хозяйстве и генными разработками в данном секторе.
Одним из условий одобрения слияния сделки со стороны ЕК стало обязательство со стороны Bayer по продаже конкурирующей немецкой компании BASF подразделений на общую сумму в 6 млрд евро. Речь идет о ряде дочерних структур Bayer, которые специализируются на применении цифровых технологий в сельском хозяйстве, а также с производством семян и пестицидов.
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