Глава Monsanto уйдет в отставку после сделки с Bayer

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Компания Monsanto сообщила, что главный исполнительный директор Хью Грант уйдет в отставку после того, как завершится сделка по слиянию Monsanto и немецкого фармацевтического концерна Bayer AG, передает Reuters

Грант, ветеран компании, занял пост исполнительного директора в 2003 году. Наряду с Грантом, другие руководители высшего звена, включая главного финансового директора Пьера Курдуу и главного технического директора Роберта Фрэли, также уйдут в отставку после закрытия сделки, говорится в сообщении компании.

Германский конгломерат Bayer готовится закрыть сделку по поглощению Monsanto, которая оценивается в $62,5 млрд в этом квартале, Закрытие сделки приведет к тому, что Bayer получит контроль над 25% рынка семян и пестицидов.

Bayer также лишился значительных активов, чтобы убедить антимонопольных регуляторов перед поглощением Monsanto.

Monsanto и Bayer договорились о слиянии в 2016 году, общая сумма сделки оценивалась на тот момент в $66 млрд Monsanto является одним из лидеров по производству генетически модифицированных семян с/х растений (в частности, сои, кукурузы, хлопка и ряда др.), а также глифосатных гербицидов.

Bayer — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, также занимается производством ядохимикатов в сельском хозяйстве и генными разработками в данном секторе.

Одним из условий одобрения слияния сделки со стороны ЕК стало обязательство со стороны Bayer по продаже конкурирующей немецкой компании BASF подразделений на общую сумму в 6 млрд евро. Речь идет о ряде дочерних структур Bayer, которые специализируются на применении цифровых технологий в сельском хозяйстве, а также с производством семян и пестицидов.