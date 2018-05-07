Гендиректор Monsanto покинет пост после слияния с Bayer

Генеральный директор американской компании Monsanto Хью Грант покинет компанию после завершения сделки по покупке компании немецким концерном Bayer, сообщает компания.

«Председатель совета директоров и генеральный директор компания Monsanto Хью Грант объявил о намерении покинуть Monsanto после того, как завершится поглощение компанией Bayer», — говорится в сообщении.

Акционеры Monsanto одобрили покупку компании немецкой Bayer за $66 млрд в декабре прошлого года. Но сделка долгое время не получала одобрения ФАС : в службе сообщали, что разработали поведенческие требования, которые должна выполнять объединенная компания после завершения сделки по слиянию.

Требования включали в себя передачу российским компаниям технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании не эксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.